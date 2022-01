Film „Titane”: I tytanowa płytka w głowie nie wyleczy nas z tęsknoty za miłością Recenzja filmu Titane w reż. Julii Ducournau

Produkcja „Titane” Julii Ducournau wkracza do kin opromieniona zdobyciem Złotej Palmy na 74. festiwalu w Cannes. Po decyzji jury pojawiły się komentarze części uczestników, że nie był to może najlepszy festiwalowy film, ale na pewno najodważniejszy, wnoszący na ekrany dawno niewidzianą intensywność. I rzeczywiście, obraz drugiej w historii kobiety, która zdobyła Złotą Palmę (chociaż w tym przypadku to jedynie spostrzeżenie statystyczne, ponieważ zarówno Julia Ducournau, jak i jej film podkreślają, iż płeć nie definiuje), epatuje ekspresją oraz wykrzykiwaniem jednoznacznego punktu widzenia rzeczywistości, aż trudno nawet rozpatrywać go w kategoriach: dobry - zły. To w szalenie drapieżny sposób wygłoszony manifest, pod którym albo się podpisujemy, albo przestajemy czytać po preambule.

Francuska reżyserka i scenarzystka dba o formę oraz wyrazistość swojej wypowiedzi, zarazem efektownie miksuje filmowe gatunki. W otwierającej „Titane” sekwencji obraz ślizga się po elementach podwozia pędzącego samochodu, pokazanych ze swoistą cielesnością, nawet pożądliwością, by wprowadzić widza w opowieść, która ma być bezkompromisową „jazdą”. Później aż do finałowej sceny przeistoczenia się przeszłości w przyszłość autorka nie wstrzymuje tempa, także dlatego, że - jak pokazuje - każde wypadnięcie z rytmu może się zakończyć katastrofą. Główna bohaterka, Alexia (w tej roli nowe odkrycie kina, Agathe Rousselle - delikatnie mówiąc, nieprzeciętny debiut), próbując jako dziecko zwrócić na siebie uwagę ojca, staje się ofiarą wypadku, ląduje na stole operacyjnym i kończy z tytanową płytką w głowie. Gdy staje się dorosłą kobietą, nerwy ma na wierzchu, rozdrapuje rany na swoim ciele, odbija się od rozmaitych murów wybudowanych pomiędzy nią a społeczeństwem, nie potrafi zmyć z siebie swojego gniewu. „Love is a Dog from Hell” (Miłość to piekielny pies) - wytatuowała sobie Alexia cytat z Charlesa Bukowskiego. A z psem z piekła można się tylko poszarpać.