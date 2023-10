Gwiazdy muzycznego świata w Atlas Arenie i w klubie Wytwórnia w Łodzi

Amerykański raper, aktor i producent, zdobywca nagród Emmy i Grammy, zaprezentuje się 29 października w Łodzi w ramach The Final Lap Tour. Trasa honoruje 20. rocznicę wydania debiutanckiego albumu muzyka, „Get Rich or Die Tryin’”.

The Final Lap Tour objęła Amerykę Północną i Europę, artysta zapowiada program wieczoru złożony z licznych hitu, ale i paru nowości. Trasę wspiera wieloletni przyjaciel muzyka, Busta Rhymes, raper, autor tekstów, producent muzyczny i aktor.

50 Cent uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych i płodnych artystów muzycznych swoich czasów. Sławę zdobył dzięki bijącemu rekordy popularności debiutanckiemu albumowi „Get Rich or Die Tryin’”. Od tego czasu sprzedał ponad 30 mln płyt na całym świecie i otrzymał najbardziej prestiżowe wyróżnienia. Jackson wykorzystał swoją popularność do osiągnięcia niezrównanego sukcesu jako przedsiębiorca, aktor, reżyser i producent wykonawczy. Od „Get Rich or Die Tryin’”, będącego jednym z najszybciej sprzedających się albumów w historii, do podpisania jednej z najbardziej lukratywnych umów w świecie hip-hopu, sprzedając pod swoją marką vitaminwater, Jackson niezmiennie jest na szczycie. Obecnie posiada rekord dla najwyżej ocenianej premiery serialu w telewizji Starz, dzięki „Power Book II: Ghost”. Jest też właścicielem wydawnictwa G-Unit Records.