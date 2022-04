List otwarty Zespołu Artystycznego Teatru im. S. Jaracza w Łodzi do Ministerstwa Kultury ws. wyboru dyrektora teatru Jaracza

"Szanowni Państwo,

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, którego jednym z najważniejszych obowiązków jest ochrona dóbr kultury. Jednak w praktyce w ciągu ostatnich dwóch lat nasz Teatr doświadcza głównie skutków szkodliwych i nieprzemyślanych decyzji.

Zaczęło się na początku pandemii, w czasie trwania głębokiego lockdownu, od odwołania Dyrektora Waldemara Zawodzińskiego. Zignorowano naszą prośbę o przesłanie sprawy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, nie słuchano opinii środowiska i właściwych stowarzyszeń. Zastosowano konsekwencje nieproporcjonalne do przedstawionych zarzutów. Straciliśmy Dyrektora-Artystę, który od niemalże trzydziestu lat był gwarantem pełnego profesjonalizmu i najwyższego poziomu artystycznego. Urząd Marszałkowski zdecydował się rozpisać i przeprowadzić konkurs na wakujące stanowisko. Jednak diametralnie obniżył jego poziom kuriozalnym wymogiem jednorocznej działalności gospodarczej w kulturze, który jednoznacznie wskazywał na tylko jednego aspirującego do roli dyrektora – Michała Chorosińskiego, męża posłanki PiS – kandydata Urzędu Marszałkowskiego. Pomimo tego wsparcia, nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów, a konkurs nie został rozstrzygnięty.