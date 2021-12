Pielęgniarka szpitala Jonschera w Łodzi straciła dom i dobytek w pożarze. Łodzianie zrzucają się, żeby jej pomóc

Pani Anna Dąbrowska, pielęgniarka z Łodzi, kilka tygodni przed świętami została bez dachu nad głową. Łódzcy medycy i inni życzliwi mieszkańcy chcą jej pomóc odbudować życie na nowo.

Pani Anna pracuje w prywatnej przychodni i w miejskim szpitalu im. Jonschera. W sobotę, 13 listopada, miała pracować w szpitalu na nocną zmianę, w poradni świadczącej nocną pomoc medyczną. Z domku jednorodzinnego na łódzkich Chojnach wyszła około godz. 18. Pół godziny przed północą zadzwoniła do niej sąsiadka. - Wracaj, dom ci się pali – rzuciła przez telefon. Pani Anna wsiadła w taksówkę i przyjechała do domu. Gdy przyjechała, budynek stał już w ogniu.

- W pierwszej chwili nie mogłam w to uwierzyć. Myślałam, że takie rzeczy się nie zdarzają – mówi łodzianka.

W domu na szczęście nikogo nie było. Córka kilka tygodni wcześniej wyjechała za granicę, mąż , emerytowany pracownik schroniska dla bezdomnych, pojechał do niej, by pomóc przy wnukach. Wrócił do domu dopiero, gdy usłyszał o pożarze. Pani Anna nie wiem, co by było, gdyby tej nocy domownicy spali w domu. - Pożar wybuchł na poddaszu, gdzie wszyscy spaliśmy. Nawet nie chcę myśleć, co by się mogło stać – mówi pani Anna.