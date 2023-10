Bitwa Regionów 2023 - wielki finał w Tomaszowie. Kto wygrał i co się działo w Arenie Lodowej? ZDJĘCIA, VIDEO

16 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski zaprezentowało potrawy konkursowe przed jury, któremu przewodniczył Karol Okrasa. Województwo Łódzkie reprezentowało KGW Niwy z gminy Szczerców w powiecie bełchatowskim. Wcześniej wygrało ono etap powiatowy, a następnie wojewódzki.

- Zaczęło się od tego, że zgłosiłam koło bez wiedzy pozostałych pań i później to już poszło prosto. Wygraliśmy w dwóch kolejnych etapach i w ten sposób dotarłyśmy do finału - mówi Marzena Małecka z KGW Niwy. - Myślę, że na takim etapie to i tak jesteśmy wygrane, bo było ponad 3,5 tysiąca kół, a jesteśmy w szesnastce w Polsce, więc jesteśmy zachwycone, że możemy tutaj być.