Łodzianka dba o koty, jeże i ptaki na swoim osiedlu. Historia kociej mamy z Franciszkańskiej WIDEO

Co tu się działo. Musiałam wymyślić schronienie dla kotów, bo koty to dla osiedla dobrodziejstwo. Dzięki nim nie ma w sąsiedztwie myszy ani szczurów. Zadbane koty nie śmierdzą i nie roznoszą pcheł. Na szczęście trawnik był na tyle duży i rosło na nim dużo drzew, że udało się wygospodarować przestrzeń na koci domek - wspomina Krystyna Michalak.

Koci domek w ogrodzie

Krystyna Michalak w desperacji wymyśliła dom dla kotów wolno żyjących. Blisko dwadzieścia lat temu o pomoc poprosiła sąsiada. Zapłaciła za deski, a gotowy budynek wyłożyła starymi dywanami i kocami. Domek miał dyskretne otwory, którymi koty wchodziły do środka, był ocieplony i pokryty spadzistym dachem, który chronił przed deszczem i śniegiem, osłaniał też miski z jedzeniem. W różnych momentach mieszkało w nim 10-20 kotów obu płci. Z czasem zadomowiły się w nim jeże, które do dziś spędzają zimę ukryte pod grubą podłogą.

Jeże też dostają ode mnie suchą karmę i wodę, spryskuję je też kroplami przeciw pchłom i kleszczom. Karmię je wieczorami, kiedy gołębie już pójdą spać, bo im wyjadają z miski - mówi Krystyna Michalak.

Koci domek dzięki współpracy z administracją bloku, w którym mieszka Krystyna Michalak został otoczony specjalnym metalowym płotem, by koty były bezpieczne, zyskał też specjalną osłonę z wodoodpornej tkaniny, by nikt kotom nie zakłócał spokoju. W tej chwili z domku korzystają cztery koty: czarny Szogun pani Krysi, Fifek, kot jej sąsiadki z bloku i dwa wolno bytujące. Niestety koty do swojego domku przychodzą wieczorami. Choć miejsce jego usytuowania jest bardzo dyskretne i osłonięte drzewami i krzewami to koty w ciągu dnia czmychają przed psami. Coraz więcej szczekających czworonogów mieszka na osiedlu, a zielone skwery są atrakcyjne na spacery.