Kobieca Twarz Regionu 2023 w województwie łódzkim. Oto zwyciężczynie w kategorii Matki. Zobaczcie zdjęcia i film

Dianę Sobańską, matką dwóch synów i policjantkę, pytało o to, czy w świecie zdominowanym przez mężczyzn jest miejsce na kobiecość.

Agnieszka Oszajca, księgowa pracująca z grupą producentów jabłek wspominała, ile radości miała z organizacji wycieczki do Wilna dla lokalnej społeczności. Beata Krysiak opiekująca się maluchami w żłobku mówiła, że praca z dziećmi i bycie matką, to spełnienie jej życiowych pragnień. Viktoriia Rejowska, która do Polski sprowadziła się z Ukrainy zwierzała się ze swoich doświadczeń związanych z emigracją. Zakręciła się w jej łezka oku, gdy mówiła o muzyce, życiowej pasji z której zrezygnowała aby zająć się rachunkowością.

Wybór jednej pani z grona tak ciekawych osobowości nie był prosty. Ostatecznie jury w plebiscycie Kobieca Twarz Roku 2023 wybrało Agnieszkę Dziewicką z Łodzi. Pani Agnieszka do miasta szwaczek przeprowadziła się spod Warszawy. Razem z partnerem wychowuje 4-letniego synka i 20-letnią córkę, studentkę medycyny. Nasza zwyciężczyni finansistka, mediator cywilno-gospodarczy, która wkrótce rozpocznie studia podyplomowe aby zostać doradcą sukcesyjnym zajmującym się sukcesją i filantropią jest pewna, że siła jest kobietą. Zawsze widzi szklankę do połowy pełną. Jest przekonana, że kobiety powinny się wspierać i być dla siebie inspiracją. Ale też jest przekonana, że każda z nas powinna być choć trochę egoistką, zadbać o siebie, realizację swoich ambicji i pragnień, bo zadowolona mama to zadowolone dzieci, a zadowolona partnerka w związku, to zadowolony partner.