Potrącony w Poddębicach policjant mł. asp. Krzysztof Sobieraj walczy w szpitalu o życie. Jest internetowa zbiórka na jego rehabilitację

Zbiórka na rzecz mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach prowadzona jest na portalu zrzutka.pl. LINK TUTAJ. KLIKNIJ.

- Nasz kolega Krzysztof wstąpił do służby, aby pomagać innym, a teraz sam potrzebuje pomocy… Jako policjant angażował się w powierzone mu obowiązki, nie pozostawiając nikogo w potrzebie. W związku z poważnym potrąceniem przez kierującego, który bez skrupułów wjechał w interweniującego policjanta, Krzysztof potrzebuje wsparcia, żeby walczyć o powrót do zdrowia. Krzysiek to także kochający mąż i troskliwy tata dwuletniego Wojtusia. Pomóżmy naszemu koledze wygrać tę walkę! - apeluje poddębicka policja.

Koledzy poszkodowanego policjanta zwracają się z prośbą o wsparcie dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, który w minioną sobotę 6 stycznia 2024 roku w trakcie wykonywania czynności służbowych został potrącony przez pojazd, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. - Nieprzytomny funkcjonariusz z urazem klatki piersiowej i twarzoczaszki został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł zabieg operacyjny. Jego życie jest nadal zagrożone. Krzysiek to policjant, który zawsze był gotów nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebował i nikogo nie zostawiał w potrzebie... teraz sam potrzebuje wsparcia! Jego droga do powrotu do zdrowia będzie wymagała intensywnej rehabilitacji – podkreślają.