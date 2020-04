Kwarantanna w praktyce. Sobota w Łodzi. Zamknięte parki, patrole na Piotrkowskiej i otwarte cmentarze. Zobaczcie zdjęcia z ulic miasta

WOŚP przekaże testy i sprzęt do laboratorium CKD

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekaże do laboratorium Uniwersytetu Medycznego 3 tys. testów do wykrywania koronawirusa i urządzenie do ich analizowania. Znajdujące się na terenie CKD laboratorium zaczyna pracę w tym tygodniu.