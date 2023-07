600 urodziny Łodzi w pigułce. Koncerty, balony, atrakcje na Piotrkowskiej. Co się będzie działo i jak dojechać?

600. urodziny Łodzi. Koncerty na pięciu scenach

W ten weekend w Łodzi będzie się wyjątkowo dużo działo. Od piątku (28 lipca) do niedzieli (30 lipca) w stolicy regionu odbywa się Łódź Summer Festival 2003. To trzy dni urodzinowych koncertów, wycieczek, pikników i innych wydarzeń z okazji 600. rocznicy uzyskania praw miejskich.

600. urodziny Łodzi na Piotrkowskiej i poza centrum

W urodzinowy weekend taniej wejdziemy też do popularnych obiektów. Zaledwie 10 zł będzie kosztować bilet do Orientarium i Aquaparku Fala. Jednak ta opcja dostępna będzie tylko dla posiadaczy Karty Łodzianina. Wszyscy będą mogli wejść za 10 zł do EC1 i a za darmo do palmiarni i ogrodu botanicznego.