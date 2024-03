Niall Horan, gwiazda One Direction, na koncercie w Łodzi

Niall Horan, pochodzący z Mullingar w Irlandii piosenkarz i gitarzysta, zasłynął jako jeden z wokalistów boys bandu One Direction. Z tą grupą wydał pięć albumów studyjnych. Teraz muzyk przyjeżdża do Łodzi w ramach promocji swojego najnowszego albumu "The Show Live On Tour". Jest to jego największa dotychczas trasa koncertowa i pierwsza solowa od czasu Flicker World Tour w 2018 roku.

Podczas koncertu w łódzkiej Atlas Arenie, Niall Horan zaprezentuje utwory ze swoich wszystkich trzech albumów, w tym najnowszy „The Show”, który został wydany przez Capitol Records. Trasa koncertowa, na której Horan promuje ten album, rozpoczęła się w lutym w Belfaście.

O swoim nowym albumie artysta mówi, że to głębokie rozmyślanie nad wszystkim: od zdrowia psychicznego, przez nieskończoną złożoność, po niepewność miłości. Dzięki temu, płyta jest najbardziej osobistym materiałem w jego karierze.