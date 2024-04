Ponad setka żołnierzy w sieradzkiej brygadzie. Tak wygląda pierwszy dzień w wojsku FOTO

- Ja z kolei chciałem spróbować jak to jest w wojsku - mówi z kolei Adam Telus z Opoczna. - Już wcześniej należałem do Strzelca, ale to przecież nie to samo. Dlaczego Sieradz? Tutaj były wolne miejsca. W czasie szkolenia zobaczę, czy nadaję się do zawodowej służby wojskowej. Najbliżsi popierali moją decyzję, byli nawet zadowoleni z podjętego kroku.