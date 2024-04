Łżykwiat Kasztelański na Zamku w Inowłodzu, czyli otwarcie sezonu rekonstrukcji historycznych 2024. ZDJĘCIA, WIDEO

Łżykwiat Kasztelański na Zamku w Inowłodzu otworzył sezon rekonstrukcji historycznych okresu średniowiecza

Łżykwiat Kasztelański na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu to gratka nie tylko dla miłośników średniowiecza, ale też atrakcyjna propozycja weekendowa dla rodzin z dziećmi. Dość tajemniczo brzmiąca nazwa "łżykwiat" to nic innego, jak kwiecień ze staropolskiego. Nazwa pochodzi stąd, że miesiąc ten „wyłudza z ziemi przedwcześnie kwiaty”. Impreza otwiera sezon dla rekonstruktorów, a gawiedzi pokazuje, jak żyli, bawili się, gotowali i walczyli ludzie w średniowieczu.

- To połączenie naszych pasji z zabawą, otwarcie sezonu i pierwsza okazja, żeby porozmawiać, sprawdzić jak na nas leżą ciuchy, bo wiadomo, że po świętach brzuszki rosną, no i przy okazji ustalamy plany na przyszłość. Tu chodzi o dobre spędzenie czasu - mówi Michał Wojtysiak herbu Lewartyn, hetman Kapituły Rycerstwa Polskiego.

Turnieje łuku, ciskania kamieniem i lekkozbrojnych

Podczas tegorocznego Łżykwiatu Kasztelańskiego odbywały się m. in. turniej łuku historycznego (struganego z jednego patyka), turniej lekkozbrojnych z włócznią w roli głównej, oraz zorganizowany po raz pierwszy turniej ciskania kamieniem, który cieszył się dużym powodzeniem. Służył do tego ciężki, prawie 20-funtowy kamień (ok. 8,5 kg) dla mężczyzn oraz 6-funtowy (ok. 2,7 kg) dla pań. Imprezie towarzyszyły też dwa wydarzenia teatralne - bajka dla dzieci, a dla starszych widzów moralitet "Starzec i śmierć".

Organizatorem Łżykwiatu Kasztelańskiego jest drużyna Kasztelanii Inowłodzkiej przy współudziale Fundacji Czarna Kura. Do Inowłodza przybyli m. in. hetman wielki Konwentu Kapituły Rycerstw Polskiego Michał Wojtysiak, namiestnik Mazowsza Dorota Rosińska, namiestnik Pomorza Stanisław Kula, chorąży Kapituły Rycerstwa Polskiego Tomasz Jóźwiak.