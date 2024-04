Podniosły koncert w Teatrze Miejskim w Sieradzu z okazji 25-lecia Polski w NATO ZDJĘCIA

- To wyjątkowa rocznica, bo mija 25 lat jak jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim - mówił sieradzanin wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - Dziś z perspektywy tego co dzieje się za naszą wschodnią granicą, widać jak ci, którzy negocjowali nasze wstąpienie do NATO myśleli dalekowzrocznie, nie tylko na jedną kadencję, a wymienię choćby Bronisława Geremka, Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisław Komorowski. W resorcie obrony robimy wszystko, żeby wojsko było blisko społeczeństwa, a społeczeństwo blisko wojska. Dodam, że jesteśmy gotowi na każdą ewentualność, przyspieszamy modernizację naszej armii. Chciałbym przy okazji potwierdzić słowa premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który niedawno gościł w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. Nowy plan inwestycyjny dla sieradzkiej jednostki został zaakceptowany. To jednostka, która ma szczególne znaczenie z punktu bezpieczeństwa państwa i musi być traktowana w należyty sposób.