Koci zakątek powstał w Zoo Borysew. Zwierzęta trafiły tu po interwencji i z miejsca odwzajemniły opiekunom ogrodu okazane im serce ZDJĘCIA

Koty z miejsca zdobyły serca opiekunów zwierząt w Zoo Borysew, którzy własnoręcznie urządzili im kolorową salę do zabaw z torami przeszkód czy pluszowymi legowiskami. Zwierzaki szybko odwzajemniły okazaną im troskę. Chętnie poddają się zabawie i łaszą się do pracowników ogrodu, co daje im oddech po stresujących momentach w codziennej pracy.

– Opieka nad zwierzętami, zwłaszcza dzikimi, wymaga odwagi i nieustannej czujności. Trzeba być bardzo ostrożnym, pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i jednocześnie obserwować zwierzęta – bo i one – tak jak ludzie, mają swoje lepsze i gorsze dni. To niewątpliwie stresuje, podobnie jak sytuacje, w których nasi podopieczni chorują czy umierają – mówią pracownicy Zoo Borysew. Dlatego chętnie korzystają z możliwości bliskiego kontaktu z udomowionymi kotami, które – w przeciwieństwie do ich dzikich krewnych – można tulić i głaskać. W tym wypadku i dla ludzi, i dla kotów to relaks i wzajemne budowanie silnych relacji.

– Opieka nad kotami to wciąż praca, a jednak podczas przebywania z nimi ma się wrażenie, że właśnie mamy przerwę – _dodaje z uśmiechem Kinga Woś z Zoo Borysew. - Nasze koty są bardzo towarzyskie, tulą się do nas, szukają kontaktu, a my chętnie poddajemy się ich zaczepkom._

Póki co goście Zoo Borysew mogą obserwować kocie piękności zza szyby. Ale – jak zapewnia ogród - jest szansa, że w przyszłości będą mogli sami wcielić się w role kocich opiekunów.