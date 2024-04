Dzień Miłośnika Zoo 8 kwietnia. Wybierz się na wiosenny spacer do Zoo Borysew! Jakie zwierzęta, ile kosztują bilety, jaki dojazd? ZDJĘCIA Paweł Gołąb

To znakomita okazja, by zaplanować wizytę w Zoo Borysew - jednej z największych atrakcji turystycznych Łódzkiego

Początek wiosny, kiedy cały świat przyrody budzi się do życia, to idealny moment, by wybrać się na spacer do ogrodu zoologicznego. Nic więc dziwnego, że to właśnie dzień 8 kwietnia został ogłoszony Dniem Miłośników Zoo. Jakie zwierzęta i atrakcje czekają na odwiedzających w ZOO Borysew koło Poddębic? Ile trzeba zapłacić za bilety?