Otwarcie sezonu w Zoo Borysew koło Poddębic w najbliższy weekend. Będzie piknik z atrakcjami ZDJĘCIA

Piknik na otwarcie sezonu w Zoo Borysew. Ogród zaprasza

Jak zapowiada Zoo Borysew zaplanowany na weekend 6-7 kwietnia piknik dla gości ogrodu odbędzie się pod hasłem „Wiosno przybywaj!”. Wydarzenie podzielone będzie na kilka stref tematycznych, by oprócz podziwiania zwierząt z całego świata, znaleźć chwilę na realizację innych pasji.

1. Bezpieczeństwo - potrzebne o każdej porze roku, a o bezpieczeństwie najlepiej opowiedzą przedstawiciele służb mundurowych: policji i straży pożarnej. Sobota/niedziela - godz. 11.00 – 15.00

W sobotę policjanci i strażacy zaprezentują sprzęt wykorzystywany przez nich do ratowania zdrowia i życia ludzi. To także okazja by poznać specyfikę pracy służb, w trakcie wydarzenia bowiem, funkcjonariusze będą rozmawiać z uczestnikami na temat szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Dla najmłodszych mundurowi przygotowali edukacyjne kolorowanki i krzyżówki, prezentację znaków drogowych czy pojedynek na rzut do tarczy. W niedzielę o swojej pracy opowiedzą głównie strażacy i także tego dnia będzie można m.in. zasiąść za kierownicą strażackiego wozu czy spróbować zwinąć wąż gaśniczy.