Za nami wojewódzki etap olimpiady ZUS o ubezpieczeniach społecznych. Które szkoły najlepsze? ZDJĘCIA

We wtorek, 7 marca 2023 r. odbył się wojewódzki etap Olimpiady z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych organizowanej przez ZUS. Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

Do pierwszego etapu Olimpiady, który odbył się w szkołach średnich na terenie województwa łódzkiego, przystąpiło aż 2569 uczniów. Spośród nich do drugiego etapu, czyli wojewódzkiego, zakwalifikowały się 22-ie trzyosobowe drużyny. Do Tomaszowa przyjechały drużyny m.in. z Łodzi, Poddębic, Wielunia, Łęczycy, Opoczna, Skierniewic i wielu innych miast. Tomaszów Mazowiecki reprezentowało aż 6 drużyn. Wszyscy uczestnicy mieli szansę zaprezentować swoją wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych i walczyć o tytuł zwycięzcy.

Test, który został rozwiązany przez uczestników, będzie składał się z 25 pytań wielokrotnego wyboru, a uczniowie mieli na jego rozwiązanie 30 minut. Najszybszym wystarczyło już 10 minut na rozwiązanie.