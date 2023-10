Wyniki matury w nowej formule przeanalizowane przez Radę ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania. Znamy rekomendacje

Przypomniał, że CKE ma obowiązek składać co roku ministrowi sprawozdanie z przeprowadzonych egzaminów.

– To jest istotna informacja o tyle, że pokazuje pełną transparentność systemu egzaminów zewnętrznych. Nam zależy na tym, by nie było jakiegoś oczekiwania, że pewne informacje są informacjami, które są tajne, są tylko i wyłącznie dla ograniczonej liczby osób. Zależy nam na tym, by do wyników egzaminacyjnych miała dostęp jak najszersza grupa osób zainteresowanych – podkreślił Marcin Smolik.