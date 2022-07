Wyniki matur 2022. We wtorek tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów. Jak wypadły matury w woj. łódzkim?

We wtorek, 5 lipca tegoroczni maturzyści poznali długo wyczekiwane wyniki matur. Jak podkreśla Przemysław Czarnek minister edukacji i nauki "matura w każdym roku jest inna, bo inne są zadania i poziom trudności", mimo to tegoroczne matury wypadły lepiej niż zeszłoroczne.

Matury rozpoczęły się w tym roku 4 maja egzaminem z języka polskiego, a zakończyły 23 maja. W terminie 1-15 czerwca do egzaminów mogły przystąpić osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogli przystąpić do matury w głównym terminie.

Matura w Łódzkiem

W tym roku do egzaminu maturalnego w woj. łódzkim przystąpiło 16 934 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (10 700 uczniów liceów oraz 6 230 absolwentów techników) oraz jedna absolwentka – obywatelka Ukrainy. Jak wynika ze wstępnych informacji tegoroczny egzamin dojrzałości w woj. łódzkim zdało 77 proc. maturzystów. Przypomnijmy, że egzaminy maturalne 2021 zdało zaledwie 72,8 proc. uczniów co jest znacznie słabszym wynikiem w porównaniu z egzaminami w obecnym roku. 15,6 proc. stanowią osoby, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. z kolei 7,3 proc. absolwentów nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Wyniki matur 2022

W całej Polsce do egzaminu maturalnego przystąpiło 268 257 osób - 164 276 absolwentów liceum, 103 595 absolwentów technikum, 386 absolwentów branżowych szkół II stopnia oraz 34 obywateli Ukrainy. Egzamin pozytywnie zakończyło 78,2% tegorocznych maturzystów, Do poprawy w sierpniu może przystąpić 15,5 proc. osób zdających, a tegorocznej matury nie zdało 6,3 proc. absolwentów.

Matura poprawkowa

Uczniowie, którym nie udało się zdać matury w pierwszym terminie będą mieli okazję przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym. Będzie miał on miejsce 23 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00. Maturzyści niezależnie od tego jakiego przedmiotu nie zaliczyli, będą mogli poprawić swój wynik. Należy jednak pamiętać, że termin w sierpniu tyczy się osób, które nie zdały tylko jednego przedmiotu w części obowiązkowej. Osoby mające poniżej 30 proc. z dwóch lub więcej egzaminów podstawowych mogą ponownie przystąpić do matury dopiero w maju 2023. Wyniki z matury poprawkowej ukażą się 9 września 2022 roku.

Niezdana matura - co dalej?

Osoby, które chcą poprawić wynik tegorocznej matury muszą złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminu dojrzałości w terminie poprawkowym. Maturzyści mają na to czas do 12 lipca 2022 roku, czyli 7 dni od ogłoszenia wyników. Informacje na temat matury poprawkowej pojawią się najpóźniej do 9 sierpnia 2022 roku na indywidualnym koncie na stronie OKE.

