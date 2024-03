Wielkanoc w polskiej wsi na dalekiej Syberii ZDJĘCIA

W Wierszynie czuć już wiosnę, śnieg leniwie, bo leniwie, ale ustępuje

- Na szczęście centralne grzało, bo zalane jest płynem do minus 60 stopni. Większość kwiatów nam jednak zamarzła. Dodam, że 23 marca w nocy było tu jeszcze 18 stopni mrozu. Specjalnych przygotowań do Wielkanocy tu nie ma, zresztą w Wierszynie bardziej celebruje się Boże Narodzenie, jest choinka, śpiewają kolędy. W czwartek i piątek w kościele było niewiele osób, to już w samą Wielkanoc będzie dużo, choć na adorację Najświętszego Sakramentu nie przychodzą. Pokarmy, tak jak w Polsce, mieliśmy święcenie pokarmów. Zachęcam, żeby dzieci przychodziły. W koszyczkach jajeczko, wędliny, chleb, jakieś ciasto świąteczne, sól, masło, chrzan, tak jak u nas w kraju. Wielkanoc rozpoczynamy rozpaleniem ogniska przed kościołem, zapalamy świecę paschalną i procesjonalne wejście do kościoła. Trzy razy ogłaszam światu, że Chrystus zmartwychwstał. Dziwne jest, że mężczyźni nie przychodzą do kościoła, choć tak naprawdę dzięki chłopom świątynia tu istnieje. Kiedy bolszewicy chcieli ją rozebrać, to właśnie mężczyźni skrzyknęli się, otoczyli wianuszkiem kościół i nie pozwolili na na kontynuowanie prac. Kościoła bolszewicy więc nie rozebrali, ale zamknęli na cztery spusty. Trzeba było potem 64 lat, aby odprawiono w niej ponownie mszę święta. Jak chodzę po kolędzie rozmawiam z wierszyńskimi chłopami mówią, że w Boga wierzą, pokazują medaliki, krzyżyki, ale nie czują potrzeby żeby na msze święte chodzić. Ale czym skorupka za młodu. Za młodu do kościoła nie chodzili, bo był zamknięty. W szkole uczono ich, że Boga nie ma.