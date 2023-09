Uroczysta przysięga wojskowa w Poddębicach ponad 70 ochotników z całego łódzkiego ZDJĘCIA

Nowi żołnierze – jak informuje 9 ŁBOT - przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe, podczas którego zapoznali się z podstawami wojskowego rzemiosła, m.in. strzelectwem, taktyką, zasadami zachowania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy, łącznością czy topografią.

Przemawiając do nowych żołnierzy dowódca 9 ŁBOT pułkownik Paweł Wiktorowicz gratulował wstąpienia w szeregi łódzkich Terytorialsów oraz zwrócił się do ich rodzin i pracodawców. - Słowa roty przysięgi wojskowej w przededniu rocznicy napaści Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej Polskiej nabierają szczególnego znaczenia. Dziękuję Wam za stawiennictwo do wojska w tych trudnych czasach. Wierzę, że służba w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej otworzy Wam drogę do dalszego rozwoju i będzie źródłem satysfakcji z pełnionego obowiązku.

Dziękuję rodzinom i pracodawcom żołnierzy za to, że umożliwiły im ukończenie tego szkolenia.