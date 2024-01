Rozebrali Faustynę na 11 elementów i nocami przenoszą je nad torami kolejowymi gigantycznym dźwigiem ZDJĘCIA

Trwa przenoszenie elementów Faustyny - maszyny TBM, która wydrążyła drugi jednotorowy tunel podziemnej trasy średnicowej pod Łodzią - od przystanku Koziny w stronę stacji Żabieniec - i zatrzymała się w komorze technologicznej na ul. Skarpowej. Stąd wyciągnięto ją na powierzchnię, rozkręcono na mniejsze części i poddano konserwacji. Teraz jest przenoszona dźwigiem na drugą stronę torów linii kolejowej Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec. Będzie to robione nocami przez dwa tygodnie. Podczas przenoszenia ruch pociągów musi być wstrzymany, a prąd w sieci trakcyjnej wyłączony.

Wydobycie z komory maszyny o wadze 650 ton wymagało podzielenia jej na 11 elementów, które następnie są pojedynczo umieszczane na wcześniej przygotowanej platformie przy linii kolejowej - wyjaśnia Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych. - Stamtąd elementy tarczy z pojazdami do wywozu ziemi z tunelu są przenoszone nad torami linii kolejowej do komory startowej przy ul. Żniwnej. Do realizacji tego zadania służą specjalistyczne żurawie o udźwigu 650 ton i 550 ton.