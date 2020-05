Koronawirus w Łódzkiem a rynek pracy. Gdzie można znaleźć pracę, kto poszukuje pracowników, ile można zarobić? Oferty pracy

- Na każdym ze stanowisk oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów i szerokie możliwości rozwoju kariery w naszej szybko rozwijającej się globalnej organizacji – mówi Marian Sepesi, dyrektor regionalny Amazon. - Wierzymy, że dzięki tej inwestycji będziemy mogli przyczynić się do wzrostu regionu łódzkiego, a chcielibyśmy to zapewnić poprzez ścisłą współpracę z firmami w tym regionie oraz władzami krajowymi i regionalnymi.

Rozpoczęła się rekrutacja pracowników do nowego centrum logistyki Amazon, które powstaje w Łodzi. Zajęcie znajdzie tu sto osób, a jest to druga inwestycja tej firmy w naszym województwie. Od jesieni zeszłego roku działa centrum Amazona w Pawlikowicach pod Łodzią.

Już teraz można znaleźć pracę w sklepach - także internetowych, magazynach, fabrykach naszego województwa. Poszukiwani są również budowlańcy, pracownicy biurowi, choć część tych ostatnich będzie pracować zdalnie, zwłaszcza na początku swojej kariery. Część nowo powstających miejsc pracy nie wymaga szczególnych kwalifikacji, inne wręcz przeciwnie. Ogromną szansę na pracę mają specjaliści IT, co ma związek m.in. z rosnącą popularnością pracy zdalnej.

- Dotyczy to szczególnie sektora IT oraz handlu internetowego - mówi Mianowski. - Zapotrzebowanie na pracowników na tym samym lub większym poziomie można zauważyć, m.in. w obszarach takich, jak sklepy internetowe, centra logistyczne, IT i nowe technologie, sieci handlowe spożywcze, producenci żywności, farmacja. Bardzo często również otrzymujemy zapytania od firm, z którymi współpracujemy o profile takich osób, jak księgowe, analitycy danych, przedstawiciele handlowi, inżynierowie oprogramowania Java i testerzy, inżynierowie DevOps, managerowie projektów, managerowie operacyjny. Jest także większe zapotrzebowanie na kurierów oraz kasjerów.

Specjalista ds. marketingu internetowego może liczyć na pensję w wysokości 3,5-4,5 tys. zł miesięcznie. Jego praca polega m.in. na planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych sklepu, współpracy z agencjami interaktywnymi.

Zajęcie- i to już wkrótce - można znaleźć także przy pracach sezonowych w rolnictwie. Sadownicy, plantatorzy z województwa łódzkiego poszukują osób do zbiorów owoców i warzyw, a także pomocników przy prostych pracach w gospodarstwach. Wolnych miejsc jest znacznie więcej niż w ubiegłych latach, do czego również przyczynił się koronawirus. Wiele tych prac wykonywali bowiem Ukraińcy lub Mołdawianie, a obecnie część z nich nie może dotrzeć do Polski. Rolnicy poszukują więc mieszkańców naszego województwa, którzy zajmą się zbieraniem truskawek, sadzeniem szczypiorku w tunelach, zbiorem pomidorów. Niektórzy oferują zajęcie aż do listopada, a przeciętna stawka za godzinę takiej pracy waha się od 12 do 15 zł netto.