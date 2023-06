Przysięga żołnierzy ochotników w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie z udziałem szefa MON Mariusza Błaszczaka. ZDJĘCIA, VIDEO

- Ze względu na zagrożenia, którym stawić czoła musi wolny świat, ze względu na napaść rosyjską na Ukrainę, musimy wzmacniać Wojsko Polskie - mówił szef MON podczas przysięgi w Tomaszowie. - I tak robimy to konsekwentnie od 2015 roku. W 2015 roku Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy – dziś liczy 172,5 tysiąca żołnierzy. To jest właśnie dowód tego, że polskie władze poważnie traktują to wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem naszej Ojczyzny.