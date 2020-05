W Łodzi oświatowe związki zawodowe przeciw cięciom płac tzw. pracowników niepedagogicznych w szkołach

– Urząd Miasta Łodzi, który często domaga się dialogu np. z rządem, sam dialogu z innymi nie prowadzi – mówił w poniedziałek (11 maja) Roman Laskowski, szef Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Odniósł się do decyzji magistratu, który w piątek wypowiedział układ zbiorowy z 1997 r. dotyczący pracowników niepedagogicznych w samorządowych placówkach oświatowych (układ ma przestać obowiązywać za pół roku).

„Dokument reguluje przede wszystkim system wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, gwarantując im szereg przywilejów. Jednym z nich jest prawo do 20-procentowej premii, która jest wypłacana bez względu na to, czy praca jest świadczona” – tłumaczy decyzję o wypowiedzeniu układu biuro prasowe magistratu. Według wyliczeń jego urzędników, jeśli np. minimalne wynagrodzenie nauczyciela stażysty to 2.782 zł brutto (na samym początku kariery, zatem bez różnych dodatków), średnia pensja woźnej w mieście to 3.120 zł brutto (minimalna plus premia z układu, bez tzw. stażowego).