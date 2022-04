Praca w Łodzi: Ile zarabia początkujący strażnik miejski? Nabór do straży miejskiej. Ile można zarobić? Trwają zapisy Angelika Korlaga

Ile zarabia początkujący strażnik miejski? Nabór do straży miejskiej. Ile można zarobić? Zapisy trwają do 22 kwietnia Polska Press

Straż miejska w Łodzi szuka ludzi do pracy. Ogłoszony został nabór na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski (aplikant). Do obsadzenia jest 10 etatów. Osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku strażnika mają czas na złożenie dokumentów do 22 kwietnia. Ile wynosi pensja początkującego strażnika miejskiego? Sprawdź w materiale poniżej!