Rusłan - gigantyczny samolot wylądował na Lublinku w Łodzi. Zobacz ZDJĘCIA największego samolotu świata

AN-124 Rusłan należy do ukraińskich linii lotniczych Antonov Airlines. Ma na kadłubie napis "Be brave like Bucha", czyli "Bądź odważny jak Bucza". To nawiązanie do ukraińskiej kampanii wizerunkowej prowadzonej pod hasłem "Bądź odważny jak Ukraina". Samoloty linii Antonov mają na kadłubach w to hasło wpisane różne miasta Ukrainy.