Koronawirus u pracowników UMŁ Łódź. Koronawirus w wydziale komunikacji w Łodzi! 9 urzędników na kwarantannie!

W związku z coraz większym zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami służb sanitarnych, przestrzegających przed niepotrzebnym gromadzeniem się, wstrzymano bowiem bezpośrednią obsługę interesantów. Zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu, i wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela można było składać drogą elektroniczną lub wrzucając wnioski do urny ustawionej przy budynku.

W ten sposób wydział funkcjonował przez dwa miesiące, do 11 maja, kiedy to został ponownie otworzony. Czynne jest co drugie stanowisko, a interesanci przychodzą na wyznaczoną wcześniej godzinę. Urzędnicy noszą maseczki lub przyłbice, a przy stanowiskach zamontowano szyby.