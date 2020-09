Koronawirus Łódź. Aktualny raport. Już ponad 5400 zakażeń koronawirusem w Łódzkiem. Zmarło 238 osób 4.09.2020

83-letni mężczyzna pochodził z powiatu opoczyńskiego i był leczony w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckiej.

W województwie łódzkim poprzednie doby potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 48 kolejnych zakażeń koronawirusem, w tym 5. Dotyczy to: 2 dzieci, nastoletniej dziewczynki, 11 młodych kobiet, 9 kobiet w średnim wieku, 4 kobiet w starszym wieku, nastoletniego chłopca, 6 młodych mężczyzn, 11 mężczyzn w średnim wieku i 3 mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 6 do 84 lat.

Kolejnych 40 osób po leczeniu otrzymały 2 wyniki ujemne i są zdrowe.

Sytuacja epidemiczna w województwie łódzkim:

· Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem w województwie łódzkim: 5408 (933)

· Liczba osób aktualnie zakażonych: 882 (234)

· Liczba osób objętych kwarantanną: 1946 (199)

· Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 263 (38)

· Liczba osób, które wyzdrowiały: 4288 (646)

· Liczba osób, które zmarły: 238 (53)

Liczba testów wykonanych przez laboratoria w województwie łódzkim w poprzedniej dobie: 1526.