Krzysztof Rutkowski stanie przed sądem! Detektyw tropił sędzię - oszustkę. Krzysztof Rutkowski - grozi mu do dwóch lat więzienia!

Uciekł ze szpitala zakażony koronawirusem. Prokuratura kieruje sprawę do sądu

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który zakażony koronawirusem uciekł ze szpitala w Zgierzu. Łodzianin źle się poczuł pod Zduńską Wolą i został zabrany do szpitala w Sieradzu, skąd trafił do zgierskiej lecznicy.