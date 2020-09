Dziś telefon - dziś wizyta u lekarza. Gdzie? W zmodernizowanej poradni przy ul. Odrzańskiej w Łodzi ZDJĘCIA

Przychodnia jest też gotowa, żeby zapisać 2000 kolejnych pacjentów. Bez czekania i kolejek: dziś przychodzisz - dziś przyjmuje cię lekarz.

-Zakres modernizacji, jakie przeszła poradnia w tej części, w której przyjmują lekarze pierwszego kontaktu pozwala nam twierdzić, że jest jak nowa. Wyremontowane gabinety lekarskie, położnej, pielęgniarski, sanitariaty, nową rejestrację z nowym wyposażeniem pomieszczeń - to zobaczymy na pierwszy rzut oka. Ale to efekt wizualny. Ten poprzedzony był m.in. kompletną wymianą instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji. Wartość tej inwestycji to ok. 370 tys. zł.- mówi Robert Kowalik, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UMŁ.