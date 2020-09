Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2020. Najpiękniejsze dziewczyny z województwa łódzkiego na Dworcu Fabrycznym w Łodzi [ZDJĘCIA]

W maseczkach na korytarzu i w osobnych ławkach

Lekcje w łódzkich szkołach podstawowych i średnich odbywają się stacjonarnie, co mimo reżimu sanitarnego – cieszy i uczniów, i nauczycieli, i rodziców. Obserwując sytuację epidemiczną, wiele osób jednak stawia pytanie: jak długo to potrwa? I szykuje się do ewentualnego przejścia ...