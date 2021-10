Tegoroczna edycja Filmteractive Festival o nowych technologiach odbędzie się w całości online

W przyszłym tygodniu rozpocznie się 11. edycja łódzkiego Filmteractive Festival. Wydarzeniu patronuje redakcja „Dziennika Łódzkiego”.

Filmteractive Festival to wydarzenie, które prezentuje trendy, nowe technologie i inspirujące projekty; ma być miejscem dyskusji na tematy z pogranicza sztuki, nowatorskiego marketingu i cyfrowej rewolucji. – Celem festiwalu jest stymulowanie współpracy między różnymi środowiskami i branżami – podkreślają organizatorzy wydarzenia z fundacji Media Klaster. – To tutaj właśnie można otworzyć swój umysł na nowe idee i tren dy, nauczyć się jak sprawnie funkcjonować w teraźniejszości i jak dobrze przewidzieć zmiany nadchodzące w przyszłości. To tutaj twórcy innowacyjnych projektów mogą zaprezentować swoje prace. I w końcu to tutaj przedsiębiorcy mogą zobaczyć, jak skutecznie łączyć biznes, sztukę oraz najnowsze technologie.

Najbliższa, 11. edycja Filmteractive Festival odbędzie się w dniach 26-28 października, ponownie w całości w Internecie – transmisje będą dostępne na dwóch platformach: Facebooku i YouTube’ie. Wśród zaproszonych gości jest dwudziestu ekspertów z Polski i ze świata, w tym osoby związane ze światem biznesu oraz sztuki: Leslie Shannon (kierowniczka działu Ecosystem and Trend Scouting, Nokia), Adam Nowakowski (Cre ative Agency Partner/Facebook, region CEE), Chris Ume (współzałożyciel Metaphysic.ai i jeden z czołowych twórców deepfake), Ollie Rankin (dyrektor kreatywny XR i Real-time, aktywista, futurysta), Pearlyn Lii (współzałożycielka nonstudio, dyrektorka kreatywna, artystka, projektantka), Krzysztof Pachulski (ewangelista Unreal Engine w Epic Games).