Studniówka XXVI Liceum Ogólnokształcącego - bal zimowy inspirowany Harrym Potterem

Studniówka 2023 w XXVI LO

W XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Wileńskiej w Łodzi tradycji i tym razem stało się zadość. Uczniowie sześciu klas maturalnych bawią się na studniówce u siebie w szkole w piątek, 13 stycznia br.. Aula i sala gimnastyczna stały się wnętrzem zimowego balu, charakterem nawiązującego do balu z powieści o Harrym Potterze. Młodzież sama projektowała i tworzyła scenografię, elementy dekoracji - dokładnie tak samo jak robiły to poprzednie roczniki absolwentów tej szkoły.

Na początek - jak zawsze - maturzyści ustawili się na korytarzu na pierwszym piętrze, tworząc szpaler aż do pokoju nauczycielskiego. Stamtąd uroczyście wprowadzili do sali balowej, zaaranżowanej w auli, dyrekcję i nauczycieli, a następnie krokiem poloneza studniówkę rozpoczęli studniówkę. Po polonezie kilka par maturzystów wystąpiło w walcu. A na koniec atmosferę rozgrzał pokaz brazylijskiej samby w wykonaniu Zosi Załęckiej z klasy IVf i jej tanecznego partnera Antka Krajewskiego, którzy są wicemistrzami Polski kat. A w tańcach latynoamerykańskich.

Nie zabrakło przemówień - przedstawicieli uczniów, rodziców oraz dyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej. Za doskonałą zabawę studniówkowej nocy, powodzenie na maturze i realizację marzeń w dorosłym życiu wszyscy wznieśli toast lampką szampana.

A potem już rozpoczął się bal, zaplanowany do godziny 5.