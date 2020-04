Strajk w MPK Łódź? Staną autobusy i tramwaje? "Miasto zmuszone jest zrezygnować z rozmów na temat ewentualnych podwyżek wynagrodzeń”

BEZ PIENIĘDZY DLA PRACOWNIKÓW MPK ŁÓDŹ

W dość obszernym liście otwartym wiceprezydent pisze, iż jego „ogromne zdziwienie i smutek” budzi deklaracja liderów związkowych o strajku, „nawet jeśli stan epidemii nie zostanie zniesiony”. Rosicki podnosi m.in., że na spadku sprzedaży tylko biletów jednorazowych w czasie pandemii, Zarząd Dróg i Transportu traci dziennie 120 tys. zł. To pieniądze, które nie trafią do budżetu miasta, ale to właśnie budżet przekazuje MPK pieniądze na wynagrodzenia dla załogi. Przy czym miasto co roku dopłaca MPK 500 mln zł, a wpływy z biletów pokrywają tylko trzecią część tej sumy.

Rosicki uderza też w bardziej ogólne tony: 70 proc. gospodarki jest zamrożone, strajk w dobie pandemii budzi poważne wątpliwości natury prawnej, poza tym mógłby się przyczynić do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego, a najważniejsze jest utrzymanie miejsc pracy. Rosicki pyta, czy liderzy związkowi poinformowali o tym załogę, dodaje, że i przed epidemią spółki nie stać było na podwyżki, a teraz sytuacja jest trudniejsza.