Diamenty Forbesa 2023 rozdane. Wśród laureatów są firmy z Łodzi i regionu WIDEO

Diamenty Forbesa 2023

Ranking „Diamenty Forbesa” opracowywany jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm sporządzanej przez niezależny instytut badawczy Dun&Bradstreet, we współpracy z magazynem Forbes. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach, według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł, firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł, firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

"Województwo łódzkie słynie z włókiennictwa i przemysłu odzieżowego, ale na diamentowej liście można znaleźć także firmy z innych sektorów. Region zajmuje 6. miejsce pod względem wytworzonego produktu krajowego brutto (6,2 proc.), a siódme, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zarejestrowanych firm, powstałych w 2021 roku. W łódzkim działa blisko 270 tys. podmiotów" - napisali o naszym regionie organizatorzy rankingu.