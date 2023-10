Bełchatów. Znów konflikt między związkowcami PGE GiEK i znów o podwyżki. Tym razem w spółkach zależnych.

Podwyżki i premia w spółkach zależnych PGE GiEK

MZZ Odkrywka to związek dowodzony przez Adama Olejnika . Olejnik wcześniej nie podpisał porozumienia dotyczącego podwyżek w kopalni, co również wywołało ferment wśród załogi pozostałych związków, bo mimo braku podpisu lidera Odkrywki, członkowie tego związku tak czy siak podwyżki i premię otrzymają bądź już otrzymali: 200 zł do podstawy wynagrodzenia i 2,7 tys. zł brutto.

Lider MZZ Odkrywka: "2700 zł to jałmużna"

Wówczas Olejnik nazwał kwotę premii "jałmużną", a brak jego podpisu wzbudził konflikt ze związkami, które porozumienie zaakceptowały. Przewodniczący Odkrywki odebrał falę krytyki po niepodpisaniu porozumienia w kopalni, a wówczas ironizowano, że "nie podpisał, bo go drobne nie interesują, a sam zarabia ponad 400 tys. zł. rocznie mając w angażu stanowisko - kierowca operator samochodowego sprzętu." W reakcji przewodniczący Olejnik narzekał w komentarzach, że Odkrywka jest "szkalowana przez inne związki", którym "nie chce się powalczyć o większe wynagrodzenia dla pracowników, dlatego podpisują co jest na stole, ale nie mają prawa krytykować tych, którzy o te płace walczą".

"(...) pracownicy KWB i Spółek cały czas są bombardowani przez Przewodniczącego Odkrywki celowo wybranymi informacjami, że w PGE GiEK podwyżki wyniosły 250 zł, w Elektrowni Bełchatów 290 zł (...), a w Spółkach Elbest Hotele i Elbis po 400 zł. Ale nikt nie podaje przykładów tych oddziałów i spółek, w których podwyżki wyniosły 0 zł, a pracownikom wypłacono jedynie premię 2700 zł. W Elbest Hotele warunkiem wprowadzenia w życie 400 zł podwyżki jest włożenie od 1 stycznia 2024 r. dodatku stażowego w płacę zasadniczą, ponadto pracownicy tej spółki nie otrzymają premii 2700 zł. W spółce Elbis także tylko podwyżka i brak premii.

Wmawia się pracownikom, że podwyżka 200 zł leżała na stole i wzięliśmy ją, bo nie chciało się nam powalczyć o więcej. (...) Pracownicy doskonale wiedzą, że jeszcze parę dni temu nie było gwarancji wypłaty żadnej kwoty podwyżki i premia też nie była do końca pewna. (...) W spółkach porozumienie podpisały nie wszystkie związki. Tylko niektóre związki zawodowe, wykorzystując niedoskonałe prawo, mamią pracowników obietnicą walki o wyższe podwyżki. Panowie związkowcy, jesteśmy ciekawi, czy tak samo byście postępowali w przypadku, gdyby skutkiem niepodpisania przez was porozumień płacowych, był brak podwyżek dla waszych członków. Wiedząc dobrze o tym, że wszyscy pracownicy dostaną podwyżki, możecie udawać wielkich wojowników. Jeżeli macie honor i odwagę, to zaproponujcie swoim członkom, aby nie brali podwyżek i premii, a jeśli mają ochotę je wziąć, to postawcie im jeden warunek, że mają się wypisać z waszych związków, bo wstyd przyjmować taką "jałmużnę" - brzmi kluczowa część komunikatu.