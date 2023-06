W Łodzi otwierają się miejskie pływalnie sezonowe. Gdzie i za ile w wakacje będzie można popływać pod chmurką. Zobacz film

Rusza sezon na łódzkich odkrytych pływalniach

W długi weekend, czyli od 8 do 11 czerwca oraz w weekend 17 i 18 czerwca sezonowe pływalnie będą otwarte w godz. 9 - 20. W ostatnie dwa tygodnie przed wakacjami - od 12 do 16 czerwca oraz od 19 do 23 czerwca - na pływanie pod chmurką będzie można wybrać się w godz. 14 -20. A w wakacje od 24 czerwca do 31 lipca wszystkie baseny będą dostępne codziennie w godz. 9-20, a w sierpniu w godz. 10 -19. Sezon zakończy się na początku września, na ostatnie kąpiele będzie można wybrać się w piątek 1 września w godz. 14 - 19, a w weekend 2-3 września w godz. 10 - 19.