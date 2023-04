Strajk straży miejskiej w Łodzi. Funkcjonariusze na zwolnieniach i urlopach. Kto pilnuje porządku w mieście?

Strajk straży miejskiej w Łodzi

O strajku łódzkich funkcjonariuszy poinformowali nas sami strajkujący. Nieoficjalnie mówią o nim urzędnicy, ale Biuro Prasowe Urzędu Miasta Łodzi nie chce komentować tej sytuacji. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania: jak liczna grupa funkcjonariuszy nie przyszła do pracy? Kto w tym czasie pilnuje porządku w mieście?

Numer 986 nie działa

Rzeczywiście we wtorek (18 kwietnia) próbowaliśmy dodzwonić się pod numer 986, ale nikt nie odbierał. Powtórzyliśmy te starania... 7 razy. Bezskutecznie.

Ile zarabia strażnik?

Początkujący strażnik zarabia najniższą krajową, która wynosi 3490 zł brutto plus dodatek stażowy. Po szkoleniu podstawowym pracownik może spodziewać się dodatkowej premii w wysokości 400 zł brutto.

Obecnie w łódzkiej sm służbę pełni 347 funkcjonariuszy. W ciągu doby do realizacji ustawowych zadań kierowanych jest średnio 130 strażników, natomiast w weekend liczba ta zmniejsza się do ok. 90 strażników.