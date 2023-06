Spotkanie po latach - znów zasiedli w ławkach - 55 lat od ukończenia szkoły ZDJECIA, FILM

- Pierwsze takie spotkanie po latach udało nam się zorganizować w 2010 roku – wspomina Janusz Cymera, który od lat żyje we Francji. - Wtedy szukaliśmy się – a nie było to łatwe. Kiedyś wszyscy tu mieszkaliśmy, na Stokach. Potem wiele osób wyprowadziło się, a dziewczyny powychodziły za mąż i zmieniły nazwiska, więc trudno było do nich dotrzeć. Pamiętam, jak przyjechałem tu i chodziłem od domu do domu, wypytując o koleżanki i kolegów.

Byli uczniowie klasy VIIIb – absolwenci Szkoły Podstawowej nr 139 przy ulicy Giewont w Łodzi na Stokach z roku 1968 – w piątek 9 czerwca 2023 – zebrali się, by znów zasiąść w ławkach. I to nie było ich takie pierwsze spotkanie. Tak jak to sobie kiedyś obiecali – wracają tu regularnie. Integruje i mobilizuje ich troje przyjaciół z klasy – Janusz Cymera, Ewa Kijek i Mariusz Król.

- Pięć lat temu, gdy widzieliśmy się w 50. rocznicę ukończenia szkoły, było nas więcej – w sumie ze 26 osób. Dziś nie wszyscy dopisali – są chorzy lub nie mogli przyjść, a niektórzy już odeszli – podsumowuje Janusz Cymera. - Nasza wychowawczyni Ewika Smolarek-Dzieniakowska deklarowała, że przyjdzie, ale niestety coś jej przeszkodziło. Natomiast pan Grzankowski – dzięki któremu odnosiliśmy liczne sukcesy, niestety już odszedł w zeszłym roku. On też prowadził – co było unikatowe w tamtych czasach – gimnastykę rehabilitacyjną. A problemy z krzywymi kręgosłupami mieliśmy chyba wszyscy, bo nosiliśmy ciężkie tornistry i worki.

Wspomnienia wciąż żywe

Absolwenci VIII b rocznik 1968 to ludzie wciąż młodzi duchem. Gdy się widzą – uśmiech nie schodzi z ich twarzy, a rozmawiają jak kiedyś. Uwielbiają oglądać stare zdjęcia i rozpoznawać się na nich.

- To ty? Niemożliwe! A to kto?

Tradycją ich spotkań jest wejście do szkoły i do klasy, gdzie się uczyli.

- Z tych poręczy przy schodach się zjeżdżało – wspomina Mariusz Król. - Parkiet na korytarzu jest nadal ten sam. Pamiętam, jak go cyklinowaliśmy.