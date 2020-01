Samolot z Londynu do Łodzi nie odleciał. Pasażerowie samolotu linii Ryanair z Londynu trafili do Wrocławia

Natomiast pasażerowie, którzy czekali w Łodzi na samolot do Londynu, zostali przewiezieni autokarami do Wrocławia.

Z kłopotami przebiegł w sobotę (25 stycznia) lot linii Ryanair z Londynu Stansted do Portu Lotniczego im. Wł Reymona w Łodzi. Z powodu złej pogody został przekierowany do Wrocławia.

To nie pierwszy raz, gdy pasażerowie zamiast w Łodzi wysadzani są we Wrocławiu. W połowie lutego ubiegłego roku samolot linii Ryanair lecący z lotniska Stansted do Łodzi także skierowany został do Wrocławia.