Kolejna zimna noc w Łódzkiem. Są ostrzeżenia przed przymrozkami i oblodzeniem! Miniona noc również upłynęła pod znakiem mrozu INFOGRAFIKI

To kolejna zapowiedź przymrozków. Wcześniejsze wydane zostało na minioną noc. Teraz zostało wydane następne na noc z czwartku na piątek. Jak informuje Oddział Zarządzania Kryzysowego / Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy objął ostrzeżeniem całe łódzkie. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około minus 1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do minus 4 stopni Celsjusza. A lokalnie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do minus 6 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 21:00 w czwartek 18 kwietnia do godz. 08:00 w piątek 19 kwietnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zostało oszacowane na 90 procent.