Dziewczynka w oknie życia sióstr urszulanek! Julia jest 8 dzieckiem w oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi i trzecią dziewczynką

Zgodnie z procedurą siostry natychmiast powiadomiły pogotowie ratunkowe i policję . Medycy ocenili stan zdrowia dziecka na dobry i zostało zabrane do szpitala. Policja sporządziła protokół ze zdarzenia.

- To kolejne uratowane życie - nie kryją wzruszenia siostry urszulanki. - Dziewczynka pojawiła się w Oknie życia w czasie, kiedy w archidiecezji łódzkiej mamy relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, w dniu, kiedy zakończył się diecezjalny proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, tuż przed uroczystością św. Józefa i Dniem Świętości Życia.

- W nosidełku leżało niemowlę – opowiada s. Małgorzata Binkowska, przełożona domu, która pierwsza dotarła do na miejsce. - Siostra pielęgniarka obejrzała niemowlę, sprawdziła czynności życiowe. Okazało się, że to dziewczynka. - Była normalnie ubrana, wyglądała zdrowo - dodaje s. Małgorzata. Siostry urszulanki nadały jej imię Julia.

Siostry usłyszały dźwięk alarmu o godz. 19:35 i natychmiast zbiegły na dół do pomieszczenia, w którym znajduje się Okno życia.

Julia jest ósmym dzieckiem w Oknie życia u sióstr urszulanek w Łodzi i trzecią dziewczynką.

Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne. Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja. W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji. Konieczne procedury trwają kilka tygodni. W tym czasie sąd musi nadać dziecku dane personalne, ustanowić dla niego opiekuna prawnego, a następnie orzec adopcję. Rodzice, którzy przeżywają jakikolwiek kryzys w związku z pojawieniem się dziecka mogą zawsze uzyskać wsparcie w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Łodzi, pod numerem telefonu: 607 161 580.