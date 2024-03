Gruzy przysypały mężczyznę w Gadce Starej pod Łodzią. Wybuch gazu zniszczył budynek. ZDJĘCIA Lila Sayed

Wybuch butli z gazem doszczętnie zniszczył budynek gospodarczy w Gadce Starej koło Rzgowa w powiecie łódzkim wschodnim. Do wybuchu doszło w poniedziałek, 11 marca, przed południem. Gruzy przysypały właściciela posesji. Ratowało go 15 zastępów straży pożarnej z Łodzi i powiatu łódzkiego-wschodniego. W stanie ciężkim trafił do szpitala im. Kopernika w Łodzi.