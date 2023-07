Program 300+. Trwa nabór wniosków. Ile złożono w Łódzkiem? Jaka PROCEDURA?

Każdego dnia do ZUS-u wpływają nowe wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli ponad 1,5 mln wniosków. W województwie łódzkim do ZUS-u wpłynęło ponad 92,5 tys. wniosków.

Jak przypomina ZUS, w ramach programu „Dobry start" rodzice i opiekunowie raz w roku mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów- informuje Wojciech Ściwiarski , rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

300+. Jaka procedura składania wniosków?

Wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu [email protected] lub przez bankowość elektroniczną. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Każda osoba, która złożyła wniosek o świadczenie z programu Dobry Start — również przez bankowość elektroniczną lub portal [email protected], znajdzie wszystkie informacje na temat swojego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS.