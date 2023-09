Portfel Studenta 2023: studenci wydają z konieczności, oszczędzają z rozsądku RAPORT, INFOGRAFIKI

Co wynika z najnowszej edycji raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2023/2024? Studenckie wydatki rosną – choć w różnym tempie – nieprzerwanie od 8 lat, a największym obciążeniem pozostaje koszt wynajmu mieszkania. Jednak mimo rosnących cen, studenci wykazują optymizm w ocenie swojej sytuacji materialnej, próbując budować poduszkę finansową. Wskazują też, że wiedza ekonomiczna przynosi wiele korzyści i przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Jak na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wzrosły wydatki studentów? Co stanowi ich największy koszt? Jak oceniają swoją sytuację finansową? Czy oszczędzają? Mówi o tym dogłębna analiza opublikowana tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego, która została opracowana przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

Portfel Studenta 2023. Jakie szczegóły raportu?

Z danych raportu WIB i ZBP wynika, że ciągu pięciu ostatnich lat uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100 procent - w 2018 roku wyniosły one bowiem 1904,49 zł. Mimo tego, że do kieszeni trzeba sięgać coraz głębiej, studenci w ocenie swojej sytuacji materialnej dostrzegają raczej pozytywne tendencje. Respondenci badania przeprowadzonego na zlecenie WIB wskazali, że na przestrzeni ostatniego roku ich sytuacja znacząco się poprawiła – 9 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe rok do roku) lub nieco się poprawiła – 27 proc. (wzrost o 3 pp. r/r). Mniej o 6 pp. r/r było natomiast tych, którzy byli bardziej sceptyczni w ocenie swojej sytuacji finansowej i twierdzili, że sytuacja się nieco pogorszyła – 21 proc. Na tle swoich rówieśników studenci twierdzą, że wypadają bardzo dobrze – 8 proc. (wzrost o 1 pp. r/r) lub raczej dobrze – 27 proc. (wzrost o 2 pp. r/r). Tym samym aż o 4 pp. r/r spadł odsetek osób, które swoją sytuację finansową oceniają jako raczej słabą – 22 proc. Jednocześnie wzrosła także liczba osób, które w porównaniu z rówieśnikami wypadają w swoich oczach bardzo słabo – 5 proc. (wzrost o 1 pp. r/r).