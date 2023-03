Ruszyła trzecia edycja Akademii Liderów Województwa Łódzkiego

Ruszyła trzecia edycja szkoleń w ramach Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. To projekt realizowany przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Inauguracja Akademii odbyła się w piątek 10 marca w Pałacu Herbsta w Łodzi. Naukę rozpoczęło prawie 30 nowych słuchaczy.

- Niezwykle ważną cechą lidera jest zdolność zaszczepiania idei w innych ludziach, inspirowanie ich. Równie istotna jest umiejętność zarządzania pomysłami i prowadzenia grup do sukcesu w ich realizacji. Jednak żeby być dobrym liderem, trzeba być też odważnym. Trzeba mieć odwagę robić rzeczy trudne, czy wręcz takie, które wydają się niemożliwe do wykonania. Nawet jeśli są one niepopularne - mówił podczas inauguracji Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego - Życzę wam, abyście odnaleźli tu w sobie wszystkie te cechy dobrych liderów i zdobyli kompetencje pozwalające realizować to, czym chcecie naprawiać świat.