Piknik ekologiczny z okazji Dnia Ziemi na rynku Manufaktury. Mimo brzydkiej pogody, uczestników było dużo!

Dzień Ziemi 2022

W piątek, 22 kwietnia na rynku Manufaktury odbył się piknik ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. Mimo niekorzystnej pogody uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych, było wielu. W warsztatach wzięły udział dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych.

Zasady leśnego savoir vivre uczestnicy mogli poznać przy stoisku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy tłumaczyli m.in., dlaczego w lesie należy zachować ciszę, a biwakować i rozpalać ogniska można jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. Na stoisku można było zobaczyć maskotkę bociana czarnego oraz poznać obecne losy łódzkiej pary bocianów. Leśnicy opowiedzieli również, co należy zabrać idąc na wycieczkę do lasu oraz jak znaleźć się w lesie.

Nie zabrakło również stoiska łódzkiego MPO, gdzie pracownicy opowiedzieli co się dzieje się z odpadami, które trafiają do śmieciarki, dlaczego codziennie powinniśmy dbać o ziemię oraz jak odzyskiwane są surowce. Dzieci mogły wykonać również prace plastyczną o ekologicznej tematyce, które później ozdabiały stoisko MPO. Dodatkową atrakcją były roślinki i kwiatki doniczkowe, które wręczane były uczestnikom wydarzenia, w zamian za przyniesienie i odpowiednie posegregowanie odpadów.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie uatrakcyjnili całe wydarzenie montując ściankę wspinaczkową, gdzie każdy mógł spróbować swoich sił. O ekologii i negatywnych skutkach zaśmiecania planety opowiadali również strażnicy z łódzkiego EKO Patrolu straży miejskiej w Łodzi.