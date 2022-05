Ostatnie dni zapisów do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Gdzie będzie się najtrudniej dostać? GALERIA

Ostatnie dni zapisów do szkół ponadpodstawowych w Łodzi

Gdzie będzie się najtrudniej dostać?

Niewiele czasu zostało kandydatom do szkół ponadpodstawowych w Łodzi na zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie lodzkie.edu.com.pl. Kto nie zrobi tego i nie złoży wniosku do wtorku 17 maja br. do godz. 12. - nie weźmie w niej udziału w naborze na tym etapie. Młodzież klas ósmych ma w tym roku możliwość wyboru dowolnej liczby szkół i oddziałów w tych szkołach – wystarczy je wskazać i uszeregować zgodnie ze swoimi preferencjami. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez łódzki samorząd zostało przygotowanych 7 539 miejsc, w tym: 3 930 w liceach, 2 880 w technikach oraz 729 w szkołach branżowych I stopnia. Klasy ósme miejskich podstawówek ukończy w czerwcu 6 289 uczniów. Miejsc zatem na pewno wystarczy dla wszystkich, także dla chętnych spoza Łodzi czy szkół niepublicznych. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów – za oceny na świadectwie, a także na podstawie wyników z egzaminu ósmoklasisty. Liczą się też inne osiągnięcia – sukcesy w konkursach, zawodach sportowych itp.

Choć oferta szkół jest bogata i ogólna liczba przygotowanych miejsc przewyższa liczbę kandydatów, jak co roku – jedne szkoły cieszą się ogromną popularnością, inne – mniejszą. Gdzie w tym roku będzie się najtrudniej dostać? Choć jeszcze nie wszyscy kandydaci się zarejestrowali, już widać to w statystykach w systemie elektronicznego naboru. Sprawdziliśmy je w piątek, 13 maja br. w południe – dokładnie na cztery dni przed zakończeniem zapisów.